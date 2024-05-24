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У ВР заявили, що між Україною та Польщею розпочалися переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки

У ВР заявили, що між Україною та Польщею розпочалися переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 16824 перегляди

Україна та Польща розпочали офіційні переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки для України.

Делегації України й Польщі розпочинають сьогодні офіційні переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки для України. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.

До набуття членства у НАТО Україна потребує гарантування своєї безпеки з боку міжнародної спільноти. Ми вже уклали ряд двосторонніх угод із країнами-союзниками. Прикметно, що саме у день візиту пані Маршалка Сенату Польщі відповідальні делегації України й Польщі розпочинають офіційні переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки для України. І Україна прагне, щоби ця угода була максимально амбітною

- написав Стефанчук у Facebook.

Він висловив переконання, що майбутній документ закладе надійний фундамент, міцну основу для довготривалого безпекового партнерства між країнами.

Країнами, які є стратегічними партнерами

- додав Стефанчук.

Доповнення

Раніше посол України у Польщі Василь Зварич повідомляв, що українська і польська сторона працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

У Польщі розглядають можливість збивати російські ракети над Україною поблизу кордонів23.05.24, 09:09 • 19561 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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