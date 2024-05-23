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У Польщі розглядають можливість збивати російські ракети над Україною поблизу кордонів

У Польщі розглядають можливість збивати російські ракети над Україною поблизу кордонів

Київ • УНН

 • 19560 перегляди

Польща розглядає можливість використання своїх систем протиповітряної оборони для збиття російських ракет, націлених на Україну з польської території поблизу кордонів двох країн.

Спікер МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що Варшава розглядає можливість використання своїх систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України біля кордонів двох країн. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі 

Речник польського дипломатичного відомства прокоментував заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби, який вказав, що "Україна просить партнерів розглянути можливість збивати ракети, випущені росією по українській території, зі своєї території".

"Це питання для обговорення, воно включає в себе багато умов",  - сказав Павел Вронський. 

Як приклад навів технічні умови ухвалення такого рішення, що стосуються дальності польоту цих ракет, а також юридичні питання. "Що буде, якщо уламки такої ракети зруйнують чиєсь майно або стануть причиною чиєїсь смерті, адже, зрештою, ця ракета не розчиняється в повітрі" - задався питанням речник польського МЗС. 

Доповнення 

У понеділок цю тему вже порушував Президент України Володимир Зеленський. Він вказав, що західна допомога надходить Україні надто повільно та запропонував способи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема шляхом збивання російських ракет над територією України за певних обставин.

"росіяни використовують 300 літаків на території України", - сказав він. "Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - додав Зеленський, маючи на увазі розроблені США F-16, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть використані в бойових діях.

Нагадаємо 

24 березня російська крилата ракета на 39 секунд порушила польський повітряний простір поблизу міста Оцердов, що змусило Польщу активізувати процедури безпеки і мобілізувати свої військово-повітряні сили.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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