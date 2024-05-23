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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной вблизи границ

В Польше рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной вблизи границ

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 06:09  •  4254 просмотра

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Польша рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для сбивания российских ракет, нацеленных на Украину с польской территории вблизи границ двух стран.

Спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства Украины у границ двух стран. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Детали 

Представитель польского дипломатического ведомства прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который указал, что «Украина просит партнеров рассмотреть возможность сбивать ракеты, выпущенные Россией по украинской территории, со своей территории».

"Это вопрос для обсуждения, он включает в себя много условий",  - сказал Павел Вронский. 

В качестве примера привел технические условия принятия такого решения, касающиеся дальности полета этих ракет, а также юридические вопросы. «Что будет, если обломки такой ракеты разрушат чье-то имущество или станут причиной чьей-то смерти, ведь, в конце концов, эта ракета не растворяется в воздухе» - задался вопросом представитель польского МИД. 

Дополнение 

В понедельник эту тему уже поднимал Президент Украины Владимир Зеленский. Он указал, что западная помощь поступает Украине слишком медленно и предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно, в частности путем сбивания российских ракет над территорией Украины при определенных обстоятельствах.

«русские используют 300 самолетов на территории Украины», - сказал он. «Нам нужно по меньшей мере 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе», - добавил Зеленский, имея в виду разработанные США F-16, некоторые из которых, как он надеется, вскоре будут использованы в боевых действиях.

Напомним 

24 марта российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила польское воздушное пространство вблизи города Оцердов, что заставило Польшу активизировать процедуры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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