В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  101491 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  89973 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123303 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  127647 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162020 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

Украина и Польша начали официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов на правобережье Херсонской области, в том числе Херсон, повредив 11 жилых домов и учреждение культуры, одна 83-летняя женщина получила незначительные ранения.

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За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

Комиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, предварительно пришла к выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой, не найдя никаких признаков внешнего воздействия.

Новости Мира •   •  1560 просмотра
"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Верховная Рада приняла законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы, в частности, разрешила осужденным к ограничению свободы работать по гражданско-правовым договорам и увеличила количество часов, которые осужденные могут отрабатывать для улучшения бытовых условий в колониях.

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ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Германия и Дания предоставят Украине еще 10 танков Leopard 1 A5, а ФРН - допольнительные пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники в рамках нового пакета военной помощи.

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Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Силы обороны Украины отбили многочисленные российские атаки вблизи населенных пунктов Харьковской области, горячее всего было на Купянском направлении, где произошло 17 боевых столкновений.

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Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

По меньшей мере 113 украинских спортсменов будут выступать на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на решение допустить к соревнованиям «нейтральных» спортсменов из России и Беларуси.

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Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

Более 50 человек пострадали в Харьковской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов города Харькова и трех районов.

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Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

В Черкассах мужчина разбился насмерть, выпав с шестого этажа многоквартирного дома, полиция расследует обстоятельства инцидента.

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В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной

Гражданин Румынии был арестован за то, что якобы шпионил в пользу России, наблюдая, фотографируя и передавая информацию о военных объектах и технике НАТО.

Новости Мира •   •  5571 просмотра
В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной