В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

Делегации Украины и Польши начинают сегодня официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

До обретения членства в НАТО Украина нуждается в обеспечении своей безопасности со стороны международного сообщества. Мы уже заключили ряд двусторонних соглашений со странами-союзниками. Примечательно, что именно в день визита госпожи Маршалка Сената Польши ответственные делегации Украины и Польши начинают официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины. И Украина стремится, чтобы это соглашение было максимально амбициозным - написал Стефанчук в Facebook.

Он выразил убеждение, что будущий документ заложит надежный фундамент, прочную основу для долговременного партнерства по безопасности между странами.

Странами, которые являются стратегическими партнерами - добавил Стефанчук.

Дополнение

Ранее посол Украины в Польше Василий Зварич сообщал, что украинская и польская сторона работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

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