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Угода щодо гарантій безпеки на міжвідомчому погодженні в Польщі - посол

Угода щодо гарантій безпеки на міжвідомчому погодженні в Польщі - посол

Київ • УНН

 • 23692 перегляди

Україна і Польща працюють над проектом двосторонньої угоди про гарантії безпеки, причому Польща серйозно підходить до цього питання, і очікується, що угода буде підписана найближчим часом, що відображатиме значну військову допомогу і підтримку України з боку Польщі.

Українська і польська сторона працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України у Польщі Василь Зварич, пише УНН.

Деталі

За словами дипломата, днями з візитом у Варшаві був перший заступник міністра України Андрій Сибіга, який "багато уваги приділив саме цьому питанню".

Ми не бачимо зволікань, ми бачимо дуже серйозний, ретельний підхід польської сторони до змісту цієї угоди, і я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми будемо мати ще на одну країну-підписанта таких угод більше

– сказав Зварич.

За словами посла, як пише видання, "зараз у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди і буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні". Після цього почнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документа: "Це нормальний процес дипломатичної роботи, ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено".

На думку посла, "угода з Польщею буде амбітною, оскільки це найближчий сусід і Польща вже багато допомагає Україні у військовому плані". За словами Зварича, "лише мілітарної допомоги для України Польща передала майже на 4 мільярди євро".

"Робота величезного логістичного хабу в Ясьонці, навчання наших військових – багато інших таких аспектів, які навіть без цієї угоди про гарантії Польща уже робить. Це ті елементи, які інші країни прописують, а Польща робить, але ми це ще покладемо на папір", – зазначив посол.

За словами дипломата, "підписавши цю угоду, у разі прямої загрози безпеці Україні або Польщі буде чіткий алгоритм дій".

Україна очікує на підписання угоди про безпеку із США найближчим часом - Зеленський14.05.24, 16:00 • 15812 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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