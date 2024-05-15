Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
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В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  142376 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  135845 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156363 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152507 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131108 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175719 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210686 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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9 мая 2024, 13:08  •  215134 просмотра

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9 мая 2024, 14:50  •  369121 просмотра

Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол

Украина и Польша работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, причем Польша серьезно подходит к этому вопросу, и ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, что будет отражать значительную военную помощь и поддержку Украины со стороны Польши.

политика •   •  5791 просмотра
Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол

Корейский сценарий: Украина и рф могут через несколько месяцев согласиться на мирные переговоры - СМИ

Администрация Байдена считает, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне в Украине. Ситуация на фронте потенциально может привести к началу мирных переговоров и перемирию по "корейскому сценарию".

Война •   •  6960 просмотра
Корейский сценарий: Украина и рф могут через несколько месяцев согласиться на мирные переговоры - СМИ

На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции

На некоторых участках вблизи Лукьянца и Волчанска подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизнь и избежать потерь от российских огневых и штурмовых действий, одновременно не давая противнику закрепиться и проводить контратаки.

Война •   •  7005 просмотра
На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции

БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно

БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет.

Экономика •   •  6906 просмотра
БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно

Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

Два взрыва прогремели в Николаеве, Украина, по словам главы областной военной администрации. Он призвал к максимальному вниманию.

Война •   •  41844 просмотра
Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

В результате российских обстрелов приграничных районов Черниговской области погиб человек, зафиксировано 53 взрыва из различных видов оружия.

Общество •   •  37658 просмотра
Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

Украина столкнулась со значительным дефицитом электроэнергии из-за резкого похолодания, что требует рекордного импорта, экстренной помощи ЕС и контролируемых отключений электроэнергии для домохозяйств и промышленности.

Общество •   •  33168 просмотра
Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

российские оккупанты планируют заставить школьников оккупированной Луганской области Украины изучать сфабрикованную "историю" так называемой "луганской народной республики" по трехтомному учебнику, стирая украинскую идентичность.

Общество •   •  29488 просмотра
На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве, Украина, произошел взрыв, что заставило мэра города призвать жителей оставаться в безопасных местах.

Война •   •  26231 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

Хейли Бибер открыто продемонстрировала свою беременность во время прогулки с мужем Джастином Бибером в Лос-Анджелесе.

УНН Lite •   •  40306 просмотра
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка