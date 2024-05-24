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Україна розраховує на допомогу Польщі у питанні постачання енергообладнання – Шмигаль

Україна розраховує на допомогу Польщі у питанні постачання енергообладнання – Шмигаль

Київ • УНН

 • 19956 перегляди

Україна шукає допомоги Польщі у наданні обладнання, такого як генератори, котли та турбіни, щоб зміцнити свою енергетичну систему від російських атак.

Україна розраховує на допомогу Польщі в постачанні необхідного для енергетичної системи обладнання. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із делегацією Сенату Польщі на чолі з маршалком Малґожатою Кідавою-Блонською сьогодні, 24 травня, передає УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, на переговорах з польською  делегацією окремо зосередили увагу на ситуації в енергетиці.

Розраховуємо на допомогу Польщі в постачанні необхідного обладнання, зокрема генераторів, модульних котелень та газових турбін. Маємо намір децентралізувати українську енергосистему, аби зробити її менш вразливою для ворога

- розповів прем’єр.

За його словами, сторони також говорили про військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти агресора, конфіскацію російських активів, а також розвиток прикордонної інфраструктури

У ВР заявили, що між Україною та Польщею розпочалися переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки24.05.24, 14:32 • 16824 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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