Україна розраховує на допомогу Польщі у питанні постачання енергообладнання – Шмигаль
Київ • УНН
Україна шукає допомоги Польщі у наданні обладнання, такого як генератори, котли та турбіни, щоб зміцнити свою енергетичну систему від російських атак.
Україна розраховує на допомогу Польщі в постачанні необхідного для енергетичної системи обладнання. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із делегацією Сенату Польщі на чолі з маршалком Малґожатою Кідавою-Блонською сьогодні, 24 травня, передає УНН.
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За словами Шмигаля, на переговорах з польською делегацією окремо зосередили увагу на ситуації в енергетиці.
Розраховуємо на допомогу Польщі в постачанні необхідного обладнання, зокрема генераторів, модульних котелень та газових турбін. Маємо намір децентралізувати українську енергосистему, аби зробити її менш вразливою для ворога
За його словами, сторони також говорили про військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти агресора, конфіскацію російських активів, а також розвиток прикордонної інфраструктури
У ВР заявили, що між Україною та Польщею розпочалися переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки24.05.24, 14:32 • 16824 перегляди