Украина рассчитывает на помощь Польши в вопросе поставок энергооборудования - Шмыгаль

Украина рассчитывает на помощь Польши в поставке необходимого для энергетической системы оборудования. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с делегацией Сената Польши во главе с маршалком Малгожатой Кидавой-Блонской сегодня, 24 мая, передает УНН.

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По словам Шмыгаля, на переговорах с польской делегацией отдельно сосредоточили внимание на ситуации в энергетике.

Рассчитываем на помощь Польши в поставке необходимого оборудования, в частности генераторов, модульных котельных и газовых турбин. Намерены децентрализовать украинскую энергосистему, чтобы сделать ее менее уязвимой для врага - рассказал премьер.

По его словам, стороны также говорили о военной поддержке, европейской и евроатлантической интеграции, санкциях против агрессора, конфискации российских активов, а также развитии пограничной инфраструктуры

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