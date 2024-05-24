Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской, которая сегодня находится с визитом в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра в соцсети X.

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Я был рад встретиться в Киеве с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской. Мы обсудили предстоящий Глобальный саммит мира и деятельность Международной крымской платформы - заявил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что парламентское сотрудничество имеет решающее значение для продвижения международных инициатив.

В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

Мы также сосредоточились на всестороннем украинско-польском сотрудничестве, а также на оборонных потребностях Украины и вступлении в ЕС и НАТО - рассказал украинский министр.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с делегацией Сената Польши во главе с маршалком Малгожатой Кидавой-Блонской. Стороны обсудили помощь Польши в поставке необходимого для энергетической системы оборудования.