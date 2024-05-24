Зеленский обсудил с маршалком Сената Польши украинско-польские отношения, противовоздушную оборону и мирный саммит

Встретился с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской. Во время встречи обсуждались развитие межпарламентских отношений, ситуация на Харьковщине, укрепление системы ПВО, подготовка Саммита мира в Швейцарии и переговоры Украины с ЕС. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с маршалком Сената Республики Польша Малгожатой Кидавой-Блонской. Глава государства выразил благодарность за военную и финансовую помощь, которую Польша оказывала с первых дней полномасштабного российского вторжения, и подчеркнул важность резолюций Сената Польши в поддержку Украины.

Очень важно, что ваше общество с теплом относится к Украине и украинцам с первых дней, когда нам была нужна помощь. Мы рассчитываем на вашу поддержку. Мы защищаем демократию и свободу также и для Польши - нашего соседа. Я уверен, что мы победим, и считаю, что это будет нашей общей победой - поблагодарил Владимир Зеленский.

Во время встречи обе стороны отметили важность дальнейшего динамичного развития диалога между парламентами Украины и Польши.

Президент Зеленский также рассказал о ситуации на Харьковщине, где происходят постоянные обстрелы ракетами, дронами и авиабомбами со стороны государства-агрессора рф. Было обсуждено сотрудничество с Польшей для укрепления системы противовоздушной обороны на территории Украины.

Отдельное внимание уделили подготовке инаугурационного Саммита мира в Швейцарии и двустороннему соглашению по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Также стороны обменялись мнениями относительно начала переговоров между Украиной и Евросоюзом, в частности относительно важности будущего польского председательства для реализации приоритетов Украины на пути в ЕС.

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