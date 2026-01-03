$42.170.00
2 січня, 16:10 • 24194 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 48080 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 49505 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 70027 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 41950 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 70864 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 99717 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 67801 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60787 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 210264 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Графіки відключень електроенергії
Дипломатка

Зеленський обговорив з британським прем'єром Стармером подальші дипломатичні кроки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером щодо подальших дипломатичних дій. Вони також обговорили підготовку до майбутньої зустрічі лідерів.

Зеленський обговорив з британським прем'єром Стармером подальші дипломатичні кроки

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі британським прем’єр-міністром Кіром Стармером, як "діяти далі у дипломатії".Про це главадержави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною", – зазначив він.

Він додав, що політики обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. 

"Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", – сказав Зеленський.

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров03.01.26, 11:17 • 3872 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Україна