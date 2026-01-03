Зеленський обговорив з британським прем'єром Стармером подальші дипломатичні кроки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером щодо подальших дипломатичних дій. Вони також обговорили підготовку до майбутньої зустрічі лідерів.
Президент України Володимир Зеленський обговорив зі британським прем’єр-міністром Кіром Стармером, як "діяти далі у дипломатії".Про це главадержави повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною", – зазначив він.
Він додав, що політики обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром.
"Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", – сказав Зеленський.
