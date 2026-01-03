Зеленский обсудил с британским премьером Стармером дальнейшие дипломатические шаги

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стармером, как "действовать дальше в дипломатии". Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе добиться большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной", – отметил он.

Он добавил, что политики обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже в скором времени.

"Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности – сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", – сказал Зеленский.

