Зеленский обсудил с британским премьером Стармером дальнейшие дипломатические шаги
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с британским премьер-министром Киром Стармером относительно дальнейших дипломатических действий. Они также обсудили подготовку к предстоящей встрече лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стармером, как "действовать дальше в дипломатии". Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе добиться большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной", – отметил он.
Он добавил, что политики обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже в скором времени.
"Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности – сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", – сказал Зеленский.
