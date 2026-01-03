$42.170.00
2 января, 16:10 • 24997 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 49888 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 51137 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 71961 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 43017 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 71380 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 100317 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 67976 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 60912 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 211373 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Дипломатка

Зеленский обсудил с британским премьером Стармером дальнейшие дипломатические шаги

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с британским премьер-министром Киром Стармером относительно дальнейших дипломатических действий. Они также обсудили подготовку к предстоящей встрече лидеров.

Зеленский обсудил с британским премьером Стармером дальнейшие дипломатические шаги

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стармером, как "действовать дальше в дипломатии". Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе добиться большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной", – отметил он.

Он добавил, что политики обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже в скором времени. 

"Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности – сегодня активный день, и 18 участников из Европы принимают участие в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", – сказал Зеленский.

В Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран - Умеров03.01.26, 11:17

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Украина