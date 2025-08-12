Зеленський доручив спростити умови вступу до українських вишів: що передбачається

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів, що, зокрема передбачатиме зимову вступну кампанію, передає УНН.

Я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, і на це треба уважно максимально дивитися і дати належну відповідь