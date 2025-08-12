Зеленський доручив спростити умови вступу до українських вишів: що передбачається
Київ • УНН
Президент доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Це включатиме зимову вступну кампанію, щоб абітурієнтам не доводилося чекати рік.
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів, що, зокрема передбачатиме зимову вступну кампанію, передає УНН.
Деталі
Я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, і на це треба уважно максимально дивитися і дати належну відповідь
Нагадаємо
У цьогорічних випускників пріоритетними є такі спеціальності, як медицина, інженерія, середня освіта. Проте досі залишаються популярними спеціальності за якими ринок праці переповнений випускниками й працевлаштування є достатньо низьким.