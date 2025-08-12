$41.450.06
Ексклюзив
14:45 • 634 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13690 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13640 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16689 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35997 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36947 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40509 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23837 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17586 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14223 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Зеленський доручив спростити умови вступу до українських вишів: що передбачається

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Президент доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Це включатиме зимову вступну кампанію, щоб абітурієнтам не доводилося чекати рік.

Зеленський доручив спростити умови вступу до українських вишів: що передбачається

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів, що, зокрема передбачатиме зимову вступну кампанію, передає УНН.

Деталі

Я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, і на це треба уважно максимально дивитися і дати належну відповідь

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

У цьогорічних випускників пріоритетними є такі спеціальності, як медицина, інженерія, середня освіта. Проте досі залишаються популярними спеціальності за якими ринок праці переповнений випускниками й працевлаштування є достатньо низьким.

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаОсвіта
Володимир Зеленський
Україна