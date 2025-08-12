Зеленский поручил упростить условия поступления в украинские вузы: что предполагается
Киев • УНН
Президент поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Это будет включать зимнюю вступительную кампанию, чтобы абитуриентам не приходилось ждать год.
Детали
Я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти. Были еще другие предложения, и на это нужно внимательно максимально смотреть и дать надлежащий ответ
Напомним
У нынешних выпускников приоритетными являются такие специальности, как медицина, инженерия, среднее образование. Однако до сих пор остаются популярными специальности, по которым рынок труда переполнен выпускниками и трудоустройство достаточно низкое.