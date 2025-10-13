Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про формування додаткових гелікоптерних груп для захисту від дронів. Також триває робота з партнерами щодо забезпечення України необхідними типами літаків та збільшення виробництва дронів-перехоплювачів.
В Україні будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів. Про це Президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки, передає УНН.
Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
За словами Президента, триває робота з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків.
Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва
Україна знищує 68% ворожих дронів, але це не межа - Зеленський13.10.25, 02:48 • 4602 перегляди