15:26 • 2690 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6972 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8470 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8952 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11689 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12629 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17429 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11985 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13580 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28056 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи

Київ • УНН

 • 2698 перегляди

Президент Зеленський повідомив про формування додаткових гелікоптерних груп для захисту від дронів. Також триває робота з партнерами щодо забезпечення України необхідними типами літаків та збільшення виробництва дронів-перехоплювачів.

В Україні будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів. Про це Президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки, передає УНН.

Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, триває робота з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків.

Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва 

- додав Глава держави.

Україна знищує 68% ворожих дронів, але це не межа - Зеленський13.10.25, 02:48 • 4602 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Володимир Зеленський
Україна