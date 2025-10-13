Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о формировании дополнительных вертолетных групп для защиты от дронов. Также продолжается работа с партнерами по обеспечению Украины необходимыми типами самолетов и увеличению производства дронов-перехватчиков.
В Украине будут сформированы дополнительные вертолетные группы для защиты от дронов. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.
Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы
По словам Президента, продолжается работа с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов.
Были доклады по сотрудничеству с компаниями – производителями дронов-перехватчиков – нужны максимальные объемы производства
Украина уничтожает 68% вражеских дронов, но это не предел - Зеленский13.10.25, 02:48 • 4592 просмотра