Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы

В Украине будут сформированы дополнительные вертолетные группы для защиты от дронов. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.

Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы - сообщил Зеленский.

По словам Президента, продолжается работа с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов.

Были доклады по сотрудничеству с компаниями – производителями дронов-перехватчиков – нужны максимальные объемы производства - добавил Глава государства.

