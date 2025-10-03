Зеленський анонсував низку нових санкційних рішень: оборонному виробництву рф приготуватися
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкційні рішення, зокрема проти компаній та осіб, що працюють на російську оборонну промисловість. Україна об'єднає свої санкції з міжнародними партнерами для посилення тиску на Росію.
Ми готуємо кілька нових санкційних рішень. Це і продовження наших санкцій, термін яких спливав, і запровадження нових санкцій, зокрема проти компаній та осіб, які працюють для російського оборонного виробництва
За його словами, Україна буде об’єднувати свої санкції із санкціями партнерів, і тиск на росію буде тільки збільшуватись.
Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає! Дякую кожному в Україні, хто працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей
