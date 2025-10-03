Зеленский анонсировал ряд новых санкционных решений: оборонному производству рф приготовиться

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 11950 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 17732 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 28741 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 29934 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 20868 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 35818 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30943 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20108 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20091 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16443 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
84%
755мм
Популярные новости
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией достигло почти 90% готовностиPhoto3 октября, 12:20 • 11923 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 23976 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 16841 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса17:13 • 3490 просмотра
"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ17:22 • 3118 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 16901 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 24079 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 28742 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 29935 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 35819 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Беларусь
Крым
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса17:13 • 3576 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo16:00 • 11950 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 27209 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 30654 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 73604 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
ТикТок
Facebook
Instagram

Зеленский анонсировал ряд новых санкционных решений: оборонному производству рф приготовиться

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкционные решения, в частности против компаний и лиц, работающих на российскую оборонную промышленность. Украина объединит свои санкции с международными партнерами для усиления давления на россию.

Зеленский анонсировал ряд новых санкционных решений: оборонному производству рф приготовиться

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал несколько новых санкционных решений, в частности, против компаний и лиц, работающих на российское оборонное производство, передает УНН.

Мы готовим несколько новых санкционных решений. Это и продление наших санкций, срок которых истекал, и введение новых санкций, в частности, против компаний и лиц, работающих на российское оборонное производство.

- сообщил Президент.

Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины, "Стену дронов" и санкции с лидерами ЕС02.10.25, 16:35 • 2764 просмотра

По его словам, Украина будет объединять свои санкции с санкциями партнеров, и давление на россию будет только увеличиваться.

Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает! Спасибо каждому в Украине, кто работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей.

- резюмировал Глава государства.

Зеленский поручил начать работу над продлением действия истекающих санкций30.09.25, 18:54 • 2986 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Владимир Зеленский
Украина