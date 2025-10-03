Зеленский анонсировал ряд новых санкционных решений: оборонному производству рф приготовиться
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкционные решения, в частности против компаний и лиц, работающих на российскую оборонную промышленность. Украина объединит свои санкции с международными партнерами для усиления давления на россию.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал несколько новых санкционных решений, в частности, против компаний и лиц, работающих на российское оборонное производство, передает УНН.
Мы готовим несколько новых санкционных решений. Это и продление наших санкций, срок которых истекал, и введение новых санкций, в частности, против компаний и лиц, работающих на российское оборонное производство.
Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины, "Стену дронов" и санкции с лидерами ЕС02.10.25, 16:35 • 2764 просмотра
По его словам, Украина будет объединять свои санкции с санкциями партнеров, и давление на россию будет только увеличиваться.
Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает! Спасибо каждому в Украине, кто работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей.
Зеленский поручил начать работу над продлением действия истекающих санкций30.09.25, 18:54 • 2986 просмотров