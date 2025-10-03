Зеленский анонсировал ряд новых санкционных решений: оборонному производству рф приготовиться

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал несколько новых санкционных решений, в частности, против компаний и лиц, работающих на российское оборонное производство, передает УНН.

Мы готовим несколько новых санкционных решений. Это и продление наших санкций, срок которых истекал, и введение новых санкций, в частности, против компаний и лиц, работающих на российское оборонное производство.

По его словам, Украина будет объединять свои санкции с санкциями партнеров, и давление на россию будет только увеличиваться.

Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает! Спасибо каждому в Украине, кто работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей.