Зеленський анонсував кадрові рішення у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з головнокомандувачем Михайлом Драпатим готує кадрові рішення в Збройних Силах України, передає УНН.

Ми готуємо рішення з головнокомандувачем – кадрові рішення в Збройних Силах України. Я хочу подякувати усім, хто служить Україні - сказав Зеленський.

Також він додав, що говорив з командою, яка займається дипстрайками.

Будуть росії наші відповіді - додав Президент.

Нагадаємо

Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари рф по українській енергетичній інфраструктурі. Київ також визначив подальші кроки у відповідь на російську агресію.