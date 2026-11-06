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Зеленський анонсував кадрові рішення у ЗСУ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Зеленський заявив про підготовку кадрових рішень у ЗСУ разом із Драпатим. Президент також анонсував відповіді Росії за удари по енергетиці.

Зеленський анонсував кадрові рішення у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з головнокомандувачем Михайлом Драпатим готує кадрові рішення в Збройних Силах України, передає УНН

Ми готуємо рішення з головнокомандувачем – кадрові рішення в Збройних Силах України. Я хочу подякувати усім, хто служить Україні 

- сказав Зеленський. 

Також він додав, що говорив з командою, яка займається дипстрайками. 

Будуть росії наші відповіді 

- додав Президент. 

Нагадаємо 

Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари рф по українській енергетичній інфраструктурі. Київ також визначив подальші кроки у відповідь на російську агресію. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
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Електроенергія
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