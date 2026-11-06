Зеленський анонсував кадрові рішення у ЗСУ
Київ • УНН
Зеленський заявив про підготовку кадрових рішень у ЗСУ разом із Драпатим. Президент також анонсував відповіді Росії за удари по енергетиці.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з головнокомандувачем Михайлом Драпатим готує кадрові рішення в Збройних Силах України, передає УНН.
Ми готуємо рішення з головнокомандувачем – кадрові рішення в Збройних Силах України. Я хочу подякувати усім, хто служить Україні
Також він додав, що говорив з командою, яка займається дипстрайками.
Будуть росії наші відповіді
Нагадаємо
Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари рф по українській енергетичній інфраструктурі. Київ також визначив подальші кроки у відповідь на російську агресію.