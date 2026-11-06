Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ
Киев • УНН
Зеленский заявил о подготовке кадровых решений в ВСУ вместе с Драпатым. Президент также анонсировал ответы России за удары по энергетике.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с главнокомандующим Михаилом Драпатым готовит кадровые решения в Вооружённых силах Украины, передаёт УНН.
Мы готовим решения с главнокомандующим — кадровые решения в Вооружённых силах Украины. Я хочу поблагодарить всех, кто служит Украине
Также он добавил, что говорил с командой, которая занимается дипстрайками.
У России будут наши ответы
Напомним
Украина продолжает операцию против российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре. Киев также определил дальнейшие шаги в ответ на российскую агрессию.