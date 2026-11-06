Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с главнокомандующим Михаилом Драпатым готовит кадровые решения в Вооружённых силах Украины, передаёт УНН.

Мы готовим решения с главнокомандующим — кадровые решения в Вооружённых силах Украины. Я хочу поблагодарить всех, кто служит Украине — сказал Зеленский.

Также он добавил, что говорил с командой, которая занимается дипстрайками.

У России будут наши ответы — добавил Президент.

Напомним

Украина продолжает операцию против российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре. Киев также определил дальнейшие шаги в ответ на российскую агрессию.