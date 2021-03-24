Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо захисту націнтересів у сфері авіадвигунобудування

Деталі

Указ передбачає введення в дію рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування", введеного в дію указом Президента України від 6 березня 2018 року № 58".

Текст указу не опублікований. Йому присвоєний гриф "для службового користування".

Утім, саме за підсумками засідання РНБО 11 березня її секретар Олексій Данілов заявляв, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто у власність Українській державі. Це підприємство займається розробкою, виробництвом, ремонтом та сервісним обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом Президента, покладено на секретаря РНБО. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, про рішення РНБО від 2018 року щодо захисту націнтересів у сфері авіадвигунобудування Данілов також згадував у контексті "Мотор Січі" ще у серпні 2020 року. Тоді він зазначав, що апаратом РНБО України за дорученням Президента "вживаються вичерпні заходи щодо збереження пріоритетності національних інтересів держави в питанні розвитку стратегічних підприємств і унеможливлення передачі в незаконний спосіб іншій державі українських оборонних технологій".

Доповнення

Першим про намір української влади націоналізувати “Мотор Січ” заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Пізніше інший представник пропрезидентської політсили Олександр Корнієнко сказав, що тексту законопроекту ще немає, а також не зміг пояснити, як буде проведена націоналізація з юридичної точки зору — українське законодавство не містить такого механізму. При цьому Корнієнко визнав, що Україна повинна буде компенсувати втрати китайських інвесторів на “Мотор Січ”.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Денис Шмигаль публічно заявив, що навіть не чув нічого про законопроект про націоналізацію підприємства китайських інвесторів, потім став міркувати, назвав завод “стратегічним” (хоча “Мотор Січ” ще в 2015 році рішенням уряду позбавлений такого статусу) і "державним" (хоча воно приватизовано ще в 90-х, а зараз контрольним пакетом володіють китайці).

Китайські інвестори “Мотор Січ” оцінюють суму своїх втрат у 3,6 млрд дол. І мають намір стягнути з держави Україна цю суму в міжнародному арбітражі.