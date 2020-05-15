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Зеленський схвалив зняття санкцій із "спостерігачів за виборами" на окупованому Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Указ Президента України Володимира Зеленського №184/2020 від 14 травня передбачає зняття персональних санкцій щодо низки осіб, які були задіяні в організації так званих "виборів" на території окупованого Донбасу, передає УНН із посиланням на текст документу.

Зеленський схвалив зняття санкцій із "спостерігачів за виборами" на окупованому Донбасі

Так, документ вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82: у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити; у додатку 2 позицію 195 виключити", - значиться у рішенні РНБО від 14 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент продовжив заборону щодо російських соцмереж. 

Відповідно до указу Президента від 19 березня 2019 року № 82, зазначені позиції у додатку 1 належали:

▪️ Алессандрі Муссоліні - громадянці Італійської Республіки, що була спостерігачем за так званими "виборами в ЛНР/ДНР";
▪️ Свєшніковій Валентині - зареєстрованій в м. Алчевськ, що була секретарем "дільничної виборчої комісії № 13" міста;
▪️ Лободі Тетяні - уродженці Донецька, що була головою "територіальної виборчої комісії № 141";
▪️ Бороздіній Галині - уродженці Житомирської області, голові "територіальної виборчої комісії № 212";
▪️ Гур’євій Олені - яка проживала у Харківській області і під час "виборів" була головою "територіальної виборчої комісії №247";
▪️ Чеботарьовій Наталі - жительки Донецька, голові "дільничної виборчої комісії № 71" міста.

Також з-під санкцій вийшли Олексій Федорович, що є громадянином РФ та за даними ЗМІ є відомим російським бізнесменом, а також ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "Ізолятор", розташоване в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, фейкові вибори в "Д/ЛНР" відбулись 11 листопада 2018 року. Україна відреагувала на цю подію рішучим протестом.

Пізніше у ЄС заявили, що вважають псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їхнє проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

У грудні 2018 року міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили санкції у вигляді заборони на видачу віз і заморожування активів проти дев'яти осіб за організацію у листопаді "виборів" в ОРДЛО. 

Пізніше Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна приєдналися до рішення Ради ЄС щодо обмежувальних заходів відносно 9 осіб, відповідальних за організацію так званих "виборів" на окупованому Донбасі.

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