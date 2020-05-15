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Зеленский одобрил снятие санкций с "наблюдателей за выборами" на оккупированном Донбассе

Киев • УНН

 • 21108 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Указ Президента Украины Владимира Зеленского №184/2020 от 14 мая предусматривает снятие персональных санкций в отношении ряда лиц, которые были задействованы в организации так называемых "выборов" на территории оккупированного Донбасса, передает УНН со ссылкой на текст документа.

Зеленский одобрил снятие санкций с "наблюдателей за выборами" на оккупированном Донбассе

Так, документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)".

"В решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенном в действие указом Президента Украины от 19 марта 2019 года №82: в приложении 1 позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 исключить; в приложении 2 позицию 195 исключить", - значится в решении СНБО от 14 мая.

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В соответствии с указом Президента от 19 марта 2019 года №82, указанные позиции в приложении 1 принадлежали:

▪️ Алессандре Муссолини - гражданке Итальянской Республики, была наблюдателем за так называемыми "выборами в ЛНР/ ДНР";
▪️ Свешниковой Валентине - зарегистрированной в г. Алчевск, которая была секретарем "участковой избирательной комиссии № 13" города; 
▪️ Лободе Татьяне - уроженке Донецка, была главой "территориальной избирательной комиссии № 141";
▪️ Бороздиной Галине - уроженке Житомирской области, главе "территориальной избирательной комиссии № 212";
▪️ Гурьевой Елене - которая проживала в Харьковской области и во время "выборов" была главой "территориальной избирательной комиссии №247";
▪️ Чеботаревой Наталье - жительнице Донецка, главе "участковой избирательной комиссии №71" города.

Также из-под санкций вышли Алексей Федорович, который является гражданином РФ и по данным СМИ является известным российским бизнесменом, а также ООО "Научно-производственное объединение "Изолятор", расположенное в оккупированном Донецке.

Напомним, фейковые выборы в "Д/ЛНР" состоялись 11 ноября 2018 года. Украина отреагировала на это событие решительным протестом.

Позже в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В декабре 2018 года министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживание активов против девяти лиц за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО.

Позже Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС по ограничительных мерах в отношении 9 лиц, ответственных за организацию так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе.

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