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Президент продовжив заборону щодо російських соцмереж

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив заборону російських соціальних мереж “Вконтакте” і “Одноклассники”, а також низки інших веб-порталів, пов’язаних з РФ. Відповідний документ № 184/2020 був розміщений на сайті глави держави, передає УНН.

Президент продовжив заборону щодо російських соцмереж

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року „Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладається на Секретаря РНБО Олексія Данілова, мовиться в указі.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування, 14 травня.

Таким чином, заблокованими залишаться російські портали, серед яких, зокрема: “Mail.ru”, "Яндекс", “Вконтакте”, “Одноклассники” та інші.

Раніше РНБО передала Зеленському проект указу про застосування санкцій щодо російських соцмереж. Зокрема, відповідний проект постанови підтримали українські парламентарі.

УНН вже писав, що Зеленський хоче продовжити заборону на “Вконтакте” і “Одноклассников”.

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