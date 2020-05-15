Президент продовжив заборону щодо російських соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив заборону російських соціальних мереж “Вконтакте” і “Одноклассники”, а також низки інших веб-порталів, пов’язаних з РФ. Відповідний документ № 184/2020 був розміщений на сайті глави держави, передає УНН.
“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року „Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться у документі.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладається на Секретаря РНБО Олексія Данілова, мовиться в указі.
Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування, 14 травня.
Таким чином, заблокованими залишаться російські портали, серед яких, зокрема: “Mail.ru”, "Яндекс", “Вконтакте”, “Одноклассники” та інші.
Раніше РНБО передала Зеленському проект указу про застосування санкцій щодо російських соцмереж. Зокрема, відповідний проект постанови підтримали українські парламентарі.
УНН вже писав, що Зеленський хоче продовжити заборону на “Вконтакте” і “Одноклассников”.