Президент продлил запрет в отношении российских соцсетей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил запрет российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также ряда других веб-порталов, связанных с РФ. Соответствующий документ № 184/2020 был размещен на сайте главы государства, передает УНН.
“Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года “О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительных мер (санкций)”, — говорится в документе.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на Секретаря СНБО Алексея Данилова, говорится в указе.
Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования, 14 мая.
Таким образом, заблокированными останутся российские порталы, среди которых, в частности: “Mail.ru”, “Яндекс”, “Вконтакте”, “Одноклассники” и другие.
Ранее СНБО передала Зеленскому проект указа о применении санкций в отношении российских соцсетей. В частности, соответствующий проект постановления поддержали украинские парламентарии.
УНН уже писал, что Зеленский хочет продлить запрет на “Вконтакте” и “Одноклассников”.