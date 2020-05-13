РНБО передала Президенту проект указу про застосування санкцій щодо російських соцмереж

РНБО передала Президенту проект указу про застосування санкцій щодо російських соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Рада національної безпеки та оборони передала до Офісу Президента проект указу щодо застосування санкцій до російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» та інших. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку РНБО в Facebook.
Повідомляється, що члени Ради національної безпеки і оборони України розглянули в установленому порядку пропозиції суб’єктів внесення, які визначені статтею 5 Закону України “Про санкції”, щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій).
“За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено. Цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема „Mail.ru“, „ВКонтакте“, „Одноклассники“ та інших. З метою введення в дію ухваленого рішення відповідний проект Указу Президента України переданий до Офісу Президента України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський хоче продовжити заборону на “Вконтакте” і “Одноклассников”.