СНБО передала Президенту проект указа о применении санкций в отношении российских соцсетей

Сообщается, что члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных статьей 5 Закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций).

"По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решения о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкции) принято. Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и др. С целью введения в действие принятого решения соответствующий проект Указа Президента Украины передан в Офис Президента Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский хочет продлить запрет на "Вконтакте" и "Одноклассников".