Зеленський хоче продовжити заборону на "Вконтакте" і "Одноклассников"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський має намір продовжити заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники". Таку інформацію УНН підтвердило джерело в Офісі президента.
Так, у Президента зазначили, що відповідний указ має з’явитись найближчим часом.
Як повідомляв УНН, наприкінці квітня апаратом Ради національної безпеки та оборони України підготовлено проект рішення Ради щодо застосування санкцій стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники".
Тоді ж стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України планує провести найближчим часом засідання, де зокрема буде розглянуто питання щодо застосування санкцій стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів.