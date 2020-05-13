Зеленський хоче продовжити заборону на "Вконтакте" і "Одноклассников"

Так, у Президента зазначили, що відповідний указ має з’явитись найближчим часом.

Як повідомляв УНН, наприкінці квітня апаратом Ради національної безпеки та оборони України підготовлено проект рішення Ради щодо застосування санкцій стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники".

Тоді ж стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України планує провести найближчим часом засідання, де зокрема буде розглянуто питання щодо застосування санкцій стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів.