Найближчим часом планується засідання РНБО: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України планує провести засідання, де зокрема буде розглянуто питання щодо застосування санкцій стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів. Про це повідомили у п'ятницю в пресслужбі Ради нацбезпеки і оборони, передає УНН.
"Проектом рішення РНБО України передбачається застосування санкцій щодо більш ніж чотирьохсот юридичних та фізичних осіб, зокрема російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, серед них “Mail.ru”, “ВКонтакте” та “Одноклассники” та інших. Це питання буде винесено на засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться ближчим часом", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс додаткові пропозиції щодо заборони російських веб-ресурсів та програм. Зокрема він запропонував розширити перелік заборонених в Україні російський ресурсів.
У РНБО підготували проект рішення про санкції щодо російських соцмереж і інтернет-сервісів.