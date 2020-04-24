У РНБО підготували проект рішення про санкції щодо російських соцмереж і інтернет-сервісів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Апаратом Ради національної безпеки та оборони України підготовлено проект рішення Ради щодо застосування санкцій стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники". Про це із посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова повідомили у пресслужбі Ради нацбезпеки, передає УНН.
"Питання обмежувальних заходів (санкцій) стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших, перебуває на контролі у Президента України Володимира Зеленського та у повному обсязі опрацьовано Апаратом Ради національної безпеки і оборони України. З метою застосування обмежувальних заходів (санкцій) і підготовки засідання Ради національної безпеки і оборони України Секретар РНБО України Олексій Данілов направив відповідні листи до Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Служби безпеки України з проханням надати пропозиції з цього питання", - повідомили у РНБО.
Зазначається, що на підставі наданих пропозицій Апаратом РНБО підготовлено проект рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Ним передбачається "застосування санкцій щодо більш ніж 400 юридичних та фізичних осіб, зокрема російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, серед них "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники" та інших", зазначають у пресслужбі.
Це питання буде винесено на засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомлялося в УНН, напередодні Голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс додаткові пропозиції щодо заборони російських веб-ресурсів та програм. Зокрема він запропонував розширити перелік заборонених в Україні російський ресурсів.