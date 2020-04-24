В СНБО подготовили проект решения о санкциях в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения Совета по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности, передает УНН.