Зеленский хочет продлить запрет на "Вконтакте" и "Одноклассников"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". Такую информацию УНН подтвердил источник в Офисе Президента.
Так, у Президента отметили, что соответствующий указ должен появиться в ближайшее время.
Как сообщал УНН, в конце апреля аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения Совета по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Тогда же стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует провести в ближайшее время заседание, где в частности будет рассмотрен вопрос о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.