Зеленский хочет продлить запрет на "Вконтакте" и "Одноклассников"

Так, у Президента отметили, что соответствующий указ должен появиться в ближайшее время.

Как сообщал УНН, в конце апреля аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения Совета по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Тогда же стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует провести в ближайшее время заседание, где в частности будет рассмотрен вопрос о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.