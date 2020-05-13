Нардепи підтримали продовження санкцій щодо російських соцмереж

Народний депутат Роман Лозинський, доповідаючи законопроект, повідомив, що у травні спливає строк дії санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з Російською Федерацією, накладених на них Рішенням Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (з наступними змінами), що було введено в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017.

Зокрема, цим рішенням Інтернет-провайдерам було заборонено надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет на території України до ресурсів сервісів “Mail.ru” (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів “Вконтакте” (www.vk.com) та “Одноклассники” (www.ok.ru).

За словами народного депутата, постанова передбачає продовження дії даної постанови.

Раніше УНН писав, що Рада розпочала ще одне позачергове засідання.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони передала до Офісу Президента проект указу щодо застосування санкцій до російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема “Mail.ru”, “ВКонтакте”, “Одноклассники” та інших.

Також УНН писав, що Зеленський хоче продовжити заборону на “Вконтакте” і “Одноклассников”.