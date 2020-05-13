Розпочалось друге позачергове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути питання про подовження санкцій щодо російських інтернет сервісів, передає кореспондент УНН.
Так, на позачерговому засіданні ВР зареєструвалося 306 народних депутатів України.
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"Позачергове пленарне засідання ВРУ оголошую відкритим", — сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Раніше УНН писав, що Разумков скликав на сьогодні ще одне позачергове засідання.