Началось второе внеочередное заседание ВР

Так, на внеочередном заседании ВР зарегистрировалось 306 народных депутатов Украины.

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"Внеочередное пленарное заседание ВРУ объявляю открытым", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее УНН писал, что Разумков созвал сегодня еще одно внеочередное заседание.