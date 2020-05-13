Началось второе внеочередное заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть вопрос о продлении санкций в отношении российских интернет сервисов, передает корреспондент УНН.
Так, на внеочередном заседании ВР зарегистрировалось 306 народных депутатов Украины.
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"Внеочередное пленарное заседание ВРУ объявляю открытым", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Ранее УНН писал, что Разумков созвал сегодня еще одно внеочередное заседание.