Разумков скликав на сьогодні ще одне позачергове засідання

“У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 травня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаного відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 8 травня 2020 року № 193, на якому розглянути проект Постанови Верховної Ради України про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться у повідомленні.

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Так, парламентарі планують проголосувати за подовження санкцій російських інтернет сервісів.

Орієнтовно засідання розпочнеться о 19:00.

Раніше УНН писав, що Голова ВР Дмитро Разумков сьогодні скликатиме ще одне позачергове засідання на вимогу 150 народних депутатів.