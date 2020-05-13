Разумков созвал сегодня еще одно внеочередное заседание

“В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 13 мая 2020 года сразу после завершения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, созванного в соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады Украины от 8 мая 2020 года № 193, на котором рассмотреть проект постановления Верховной Рады Украины об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, — говорится в сообщении.

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Так, парламентарии планируют проголосовать за продление санкций российских интернет сервисов.

Ориентировочно заседание начнется в 19:00.

Ранее УНН писал, что председатель ВР Дмитрий Разумков сегодня будет созывать еще одно внеочередное заседание по требованию 150 народных депутатов.