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Нардепы поддержали продление санкций в отношении российских соцсетей

Киев • УНН

 • 17929 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Парламентарии поддержали проект постановления № 3319 Верховной Рады Украины "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы поддержали продление санкций в отношении российских соцсетей

Народный депутат Роман Лозинский, докладывая законопроект, сообщил, что в мае истекает срок действия санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с Российской Федерацией, наложенных на них Решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” (с последующими изменениями) было введено в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 года № 133/2017.

В частности, этим решением Интернет-провайдерам было запрещено оказывать услуги по доступу пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов “Mail.ru” (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов “Вконтакте” (www.vk.com) и “Одноклассники” (www.ok.ru).

По словам народного депутата, постановление предусматривает продление действия данного постановления.

Ранее УНН писал, что Рада начала еще одно внеочередное заседание.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны передал в Офис Президента проект указа о применении санкций к российским социальным сетям и интернет-сервисам, в частности “Mail.ru”, “ВКонтакте”, “Одноклассники” и др.

Также УНН писал, что Зеленский хочет продлить запрет на “Вконтакте” и “Одноклассников”.

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