Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія приєдналися до санкцій ЄС за "вибори" на Донбасі

"Країни-кандидати (на членство в ЄС - ред.) Чорногорія і Албанії, а також країна ЄАВТ Норвегія, яка є членом Європейського економічного простору, а також Україна, приєднуються до цієї декларації", - сказано в заяві.



Нагадаємо, 10 грудня міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили санкції у вигляді заборони на видачу віз і заморожування активів проти дев'яти осіб за організацію в листопаді "виборів" в ОРДЛО.



Обмежувальні заходи торкнулися як росіян, так і українців. Туди потрапили: Ольга Позднякова, Олена Кравченко, Леонід Пасічник, Володимир Бідевка, Денис Мірошниченко, Олексій Найденко, Володимир Висоцький, Максим Свідченко, Катерина Терещенко.