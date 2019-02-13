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Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія приєдналися до санкцій ЄС за "вибори" на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна приєдналися до рішення Ради ЄС щодо обмежувальних заходів відносно 9 осіб, відповідальних за організацію так званих "виборів" на окупованому Донбасі. Відповідну заяву верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Федеріка Могеріні розміщено на сайті Ради ЄС, передає УНН.

"Країни-кандидати (на членство в ЄС - ред.) Чорногорія і Албанії, а також країна ЄАВТ Норвегія, яка є членом Європейського економічного простору, а також Україна, приєднуються до цієї декларації", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 10 грудня міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили санкції у вигляді заборони на видачу віз і заморожування активів проти дев'яти осіб за організацію в листопаді "виборів" в ОРДЛО.

Обмежувальні заходи торкнулися як росіян, так і українців. Туди потрапили: Ольга Позднякова, Олена Кравченко, Леонід Пасічник, Володимир Бідевка, Денис Мірошниченко, Олексій Найденко, Володимир Висоцький, Максим Свідченко, Катерина Терещенко.

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