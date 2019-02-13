Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к санкциям ЕС за "выборы" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС относительно ограничительных мер в отношении 9 лиц, ответственных за организацию так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе. Соответствующее заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини размещено на сайте Совета ЕС, передаёт УНН.
" Страны-кандидаты (на членство в ЕС – ред.) Черногория и Албании, а также страна ЕАСТ Норвегия, являющаяся членом Европейского экономического пространства, а также Украина, присоединяются к этой декларации", - сказано в заявлении.
Напомним, 10 декабря министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживания активов против девяти человек за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО.
Ограничительные меры коснулись как россиян, так и украинцев. Туда попали: Ольга Позднякова, Елена Кравченко, Леонид Пасечник, Владимир Бидевка, Денис Мирошниченко, Алексей Найденко, Владимир Высоцкий, Максим Свидченко, Екатерина Терещенко.