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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71970 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97792 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134060 просмотра

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7 марта, 17:42 • 132881 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131055 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141473 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145310 просмотра

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Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к санкциям ЕС за "выборы" на Донбассе

Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к санкциям ЕС за "выборы" на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9747 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС относительно ограничительных мер в отношении 9 лиц, ответственных за организацию так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе. Соответствующее заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини размещено на сайте Совета ЕС, передаёт УНН.

" Страны-кандидаты (на членство в ЕС – ред.) Черногория и Албании, а также страна ЕАСТ Норвегия, являющаяся членом Европейского экономического пространства, а также Украина, присоединяются к этой декларации", - сказано в заявлении.

Напомним, 10 декабря министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживания активов против девяти человек за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО.

Ограничительные меры коснулись как россиян, так и украинцев. Туда попали: Ольга Позднякова, Елена Кравченко, Леонид Пасечник, Владимир Бидевка, Денис Мирошниченко, Алексей Найденко, Владимир Высоцкий, Максим Свидченко, Екатерина Терещенко.

Украинские Национальные Новости

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