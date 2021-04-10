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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Зеленський разом із дружиною прибув до Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Туреччини. Про це повідомив у Twitter посол України у Туреччині Андрій Сибіга.

Цитата

"Розпочався візит Володимира Зеленського до Туреччини", - написав посол та оприлюднив фото зустрічі Зеленських біля літака.

Крім того Сибіга наголосив, що Україна та Туреччина продовжують активний діалог.

Додамо

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, перебуватиме з робочим візитом у Туреччині.

Головними темами візиту стануть співпраця в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю та туризм.

Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін розповів Ердогану про "внутрішньоукраїнську кризу" напередодні візиту Зеленського до Туреччини

Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Нагадаємо

Минулого разу Зеленський був з візитом у Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.

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