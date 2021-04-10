Зеленський разом із дружиною прибув до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Туреччини. Про це повідомив у Twitter посол України у Туреччині Андрій Сибіга.
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"Розпочався візит Володимира Зеленського до Туреччини", - написав посол та оприлюднив фото зустрічі Зеленських біля літака.
Крім того Сибіга наголосив, що Україна та Туреччина продовжують активний діалог.
Додамо
Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, перебуватиме з робочим візитом у Туреччині.
Головними темами візиту стануть співпраця в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю та туризм.
Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.
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Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Нагадаємо
Минулого разу Зеленський був з візитом у Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.