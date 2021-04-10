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Зеленский вместе с женой прибыл в Турцию

Зеленский вместе с женой прибыл в Турцию

Киев  •  УНН

 • 35411 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Турцию. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Цитата

"Начался визит Владимира Зеленского в Турцию", - написал посол и обнародовал фото встречи Зеленских возле самолета.

Кроме того Сибига подчеркнул, что Украина и Турция продолжают активный диалог.

Добавим

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, будет находиться с рабочим визитом в Турции.

Главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.

Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин рассказал Эрдогану о "внутриукраинском кризисе" накануне визита Зеленского в Турцию

Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Напомним

В прошлый раз Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года. Тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.

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