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19:01 • 8293 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 103110 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133001 перегляди

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16:31 • 112834 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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Зеленський сьогодні відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, перебуватиме з робочим візитом у Туреччині. Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає УНН.

Деталі

Головними темами візиту стануть співпраця в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю та туризм.

Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін розповів Ердогану про "внутрішньоукраїнську кризу" напередодні візиту Зеленського до Туреччини

Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Нагадаємо

Минулого разу Зеленський був з візитом у Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.

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