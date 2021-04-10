Зеленський сьогодні відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом

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Головними темами візиту стануть співпраця в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю та туризм.

Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

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Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Нагадаємо

Минулого разу Зеленський був з візитом у Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.