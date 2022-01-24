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Зеленський подякував лідерам країн ЄС, чиї дипломати залишаються в Україні

Зеленський подякував лідерам країн ЄС, чиї дипломати залишаються в Україні

Київ • УНН

 • 21221 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем відзначив важливість збереження єдності усіх країн – членів ЄС задля захисту нашого суверенітету та подякував лідерам держав ЄС, дипломати яких залишаються в країні. Про це інформує пресслужба Глави держави, пише УНН.

Цитата

“Основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави. Володимир Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн — членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави”, — зазначили у пресслужбі.

З його слів, Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку

“Вдячний вам, пане Президенте Європейської ради, та лідерам країн ЄС, чиї дипломати залишаються в нашій державі та підтримують нас, виконуючи свою роботу”, — сказав Зеленський, якого цитує пресслужба.

Деталі

Повідомляється, що співрозмовники обговорили питання підготовки Європейським Союзом широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

Президент також подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро, яке було ухвалене, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік. Найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна — ЄС. А вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи, зазначили в пресслужбі.

Додамо

Низка держав повідомила про плани евакуювати своїх диппредставників чи скоротити місії в Україні.

Це сталось після того, як Державний департамент США напередодні дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.

У Держдепартаменті ухвалили рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, “як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”.

У Міністерстві закордонних справ України ухвалили до відома рішення Держдепу і вважають його передчасним та проявом надмірної перестороги.

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