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Зеленский поблагодарил лидеров стран ЕС, чьи дипломаты остаются в Украине

Зеленский поблагодарил лидеров стран ЕС, чьи дипломаты остаются в Украине

Киев • УНН

 • 21218 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем отметил важность сохранения единства всех стран - членов ЕС для защиты нашего суверенитета и поблагодарил лидеров государств ЕС, дипломаты которых остаются в стране. Об этом информирует пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Цитата

“Основное внимание во время разговора было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг нашего государства. Владимир Зеленский отметил, что для Украины важным является сохранение единства всех стран — членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства”, — отметили в пресс-службе.

С его слов, Украина не будет поддаваться на провокации, зато вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку.

“Благодарен вам, господин Президент Европейского совета, и лидерам стран ЕС, чьи дипломаты остаются в нашей стране и поддерживают нас, выполняя свою работу”, — сказал Зеленский, которого цитирует пресс-служба.

Детали

Сообщается, что собеседники обсудили вопрос подготовки Европейским Союзом широкого пакета превентивных экономических, политических и безопасностных санкций, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.

Президент также поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро, которое было принято, в частности, по результатам его недавнего разговора с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Лидеры скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Европейским Союзом на 2022 год. В ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина — ЕС. А уже в середине этого года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности всей Европы, отметили в пресс-службе.

Добавим

Ряд государств сообщил о планах эвакуировать своих диппредставителей или сократить миссии в Украине.

Это произошло после того, как Государственный департамент США накануне дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

В Госдепартаменте США приняли решение разрешить выезд из дипломатической миссии в Украине, “как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыва безопасности граждан Украины и других лиц, которые посещают Украину или проживают в Украине”.

В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению решение Госдепа и считают его преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.

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