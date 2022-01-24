Решение Госдепа о выезде дипломатов США Украина считает преждевременным - заявление

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КИЕВ. 24 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве и считают его преждевременным. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Цитата:

“В Министерстве иностранных дел приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности”, — заявил дипломат.

Детали

По его словам, кардинальных изменений в ситуации в сфере безопасности в Украине в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года.

“Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины”, — объясняет спикер МИД.

Он отметил, что посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен.

МИД призывает спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы поездок на сайте Госдепа. Украинцам, которые выезжают за границу, также рекомендуется регистрироваться в аналогичной системе “ДРУГ” — ведомство утверждает, что это нормальная международная практика поддержки консульской связи со своими гражданами.

“Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие”, — подчеркнул Николенко.

Он заверил, что вся украинская дипломатия, министр и Президент консолидируют поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от агрессивных действий.

Он также выразил благодарность правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники.

Контекст

Государственный департамент США накануне дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В Госдепартаменте приняли решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, “как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине”.

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