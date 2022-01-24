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Шахед-136

Рішення Держдепу про виїзд дипломатів США Україна вважає передчасним - заява

Рішення Держдепу про виїзд дипломатів США Україна вважає передчасним - заява

Київ • УНН

 • 35679 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України взяли до відома рішення Державного департаменту США про від’їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві та вважають його передчасним. Про це в коментарі УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Цитата:

“У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від’їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі. Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги”, — заявив дипломат.

Деталі

З його слів, кардинальних змін у безпековій ситуації в Україні впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року.

“Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України”, — пояснює речник МЗС.

Він зауважив, що посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте, їхній від’їзд зовсім не є обов’язковим.

МЗС закликає спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани подорожей на сайті Держдепу. Українцям, які виїздять за кордон, також рекомендується реєструватися в аналогічній системі “ДРУГ” — відомство стверджує, що це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв’язку зі своїми громадянами.

“Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій”, — підкреслив Ніколенко.

Він запевнив, що вся українська дипломатія, міністр і Президент наразі консолідують підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від агресивних дій.

Він також висловив подяку уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки.

Контекст

Державний департамент США напередодні дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

У Держдепартаменті ухвалили рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, “як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”.

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