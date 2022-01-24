У Держдепі дозволили виїхати з України дипломатам США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву посольства США в Україні.
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“Санкціонований від’їзд дає цим працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не є обов’язковим. Обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоб родини залишили країну. Статус розпорядження про від’їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів”.
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У Держдепартаменті ухвалили рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, “як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”.
“Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію”, — йдеться в заяві.
Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей в Україну: “Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України”.
Рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні небезпеки через поширення COVID-19.
“Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту — безпеці наших дипломатів та американського народу.
У США наголошують, що посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.
“Аналогічно, ми наголошуємо, що рішення про санкціонований/обов’язковий від’їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї”, — підкреслюють у заяві посольства США в Україні.