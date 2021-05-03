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Зеленський переконаний, що між Україною та Польщею у майбутньому не буде історичних питань

Зеленський переконаний, що між Україною та Польщею у майбутньому не буде історичних питань

Київ • УНН

 • 22076 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський впевнений, що у найближчому майбутньому між Україною та Польщею не буде виникати історичних питань. Про це Зеленський заявив під час виступу у Варшаві за підсумками зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я знаю, що в нас є деякі історичні питання, але я впевнений, що між нашими країнами в майбутньому, найближчому майбутньому, таких питань не буде, тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо”, — сказав Зеленський.

Що було раніше

Зеленський сьогодні провів зустріч з Дудою. Це він зробив у межах робочого візиту до Польщі, у якої сьогодні національне свято — День Конституції країни.

Також сьогодні, 3 травня, президенти Польщі — Анджей Дуда, Литви — Гітанас Наусєда, Естонії — Керсті Кальюлайд, Латвії — Егілс Левітс і України — Володимир Зеленський ухвалили в Варшаві спільну декларацію з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Польщі 3 травня.

Політичні відносини між Україною та Польщею

З точки зору української дипломатії, Польща — важливий союзник нашої держави у міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях. Як держава-член ЄС і НАТО, Польща послідовно підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні устремління України, постійно акцентує увагу на необхідності збереження політики “відкритих дверей” для нових країн-членів, одним з найбільших контрибуторів СММ ОБСЄ в Україні. Прикладом успішної співпраці наших країн є діяльність ЛИТПОЛУКРБРИГу ім. князя Костянтина Острозького.

На усіх міжнародних майданчиках Польща засуджує російську агресію проти України, займає рішучу позицію на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, відстоює звільнення політичних в’язнів Кремля та послідовно підтримує політику санкцій ЄС щодо Росії за окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Україна і Польща активно взаємодіють з питань енергетичної безпеки та диверсифікації джерел енергопостачання, кібербезпеки, військово-технічній та оборонній галузях. Підтримується тісний діалог і співпраця в культурно-гуманітарній сферах. Важливий внесок у зміцнення відносин між двома державами роблять чисельна українська громада в Польщі та польська громада в Україні.

Однак, історичні питання залишаються полем для дискусій між представниками двох країн. Зокрема, питання українських місць пам’яті та поховань на території Республіки Польща. Також є питання нападів на українців у Польщі, де працюють багато громадян України. Ще у 2019 році в Офісі Омбудсмена відзначали, що за чотири роки кількість випадків ксенофобії, дискримінації та ворожнечі до українців у Польщі зросла з 30 до 190 випадків.

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