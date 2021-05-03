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Зеленский убежден, что между Украиной и Польшей в будущем не будет исторических вопросов

Зеленский убежден, что между Украиной и Польшей в будущем не будет исторических вопросов

Киев  •  УНН

 • 22070 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в ближайшем будущем между Украиной и Польша не будет возникать исторических вопросов. Об этом Зеленский заявил во время выступления в Варшаве по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я знаю, что у нас есть некоторые исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в будущем, ближайшем будущем, таких вопросов не будет, потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем", - сказал Зеленский.

Что было ранее

Зеленский сегодня провел встречу с Дудой. Это он сделал в рамках рабочего визита в Польшу, в которой сегодня национальный праздник - День Конституции страны.

Также сегодня, 3 мая, президенты Польши - Анджей Дуда, Литвы - Гитанас Науседа, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Латвии - Эгилс Левитс и Украины - Владимир Зеленский приняли в Варшаве совместную декларацию по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Польши 3 мая.

Политические отношения между Украиной и Польшей

С точки зрения украинской дипломатии, Польша - важный союзник нашего государства в международных организациях и региональных объединениях. Как государство-член ЕС и НАТО, Польша последовательно поддерживает евроинтеграционные и евроатлантические устремления Украины, постоянно акцентирует внимание на необходимости сохранения политики "открытых дверей" для новых стран-членов, является одним из крупнейших контрибуторов СММ ОБСЕ в Украине. Примером успешного сотрудничества наших стран является деятельность ЛитПолУкрбрига им. князя Константина Острожского.

На всех международных площадках Польша осуждает российскую агрессию против Украины, занимает решительную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, отстаивает освобождение политических заключенных Кремля и последовательно поддерживает политику санкций ЕС в отношении России за оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина и Польша активно взаимодействуют по вопросам энергетической безопасности и диверсификации источников энергоснабжения, кибербезопасности, военно-технической и оборонной отраслях. Поддерживается тесный диалог и сотрудничество в культурно-гуманитарной сферах. Важный вклад в укрепление отношений между двумя государствами делает многочисленная украинская община в Польше и польская община в Украине.

Однако, исторические вопросы остаются полем для дискуссий между представителями двух стран. В частности, вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Республики Польша. Также есть вопрос нападений на украинцев в Польше, где работают многие граждане Украины. Еще в 2019 году в Офисе Омбудсмена отмечали, что за четыре года количество случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросло с 30 до 190 случаев.

Украинские Национальные Новости

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